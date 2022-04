Abel y Camilo Zicavo se despiden de la Moral Distraída después de 12 años: Explicaron sus razones

Moral Distraída sorprendió a sus seguidores tras anunciar la salida de los vocalistas Abel y Camilo Zicavo, y del baterista Amaru López. Los músicos, quienes fueron parte de la génesis del grupo, abandonan el proyecto después de 12 años.

“Abel, Camilo y Amaru nos dejan y vamos a celebrar la despedida botando la casa por la ventana”, informó la banda nacional a través de sus redes sociales. Los integrantes dirán adiós al conjunto en tres fechas: 26, 27 y 28 de mayo en Club Chocolate.

Según indicaron los intérpretes de éxitos como Hacerlo de día y El Menú, en estos conciertos se realizará un “festejo de partida triple”, ya que comprenderá “la despedida de los cabros, los 12 años de la banda y el comienzo de una nueva etapa que se nos viene”.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Camilo Zicavo explicó las razones que lo llevó a abandonar la banda que fundó junto a su hermano a mediados de 2010.

“Es un compilado de cosas. Personalmente quiero dedicarme ciento por ciento a Plumas (su banda junto a Abel y Amaru), hacer algo propio donde tenga la última palabra, más decisión sobre el arte”, expresó el cantante.

El también esposo de Denise Rosenthal indicó que a pesar de ser los fundadores y principales compositores, el grupo seguirá existiendo sin ellos. “A mí me parece raro, pero la banda en el tiempo se ha vuelto un proyecto muy colectivo. No es lo que queríamos, pero si los muchachos querían seguir no podíamos decirles ‘nos llevamos la pelota y nadie más puede seguir jugando'”, dijo al citado medio.

Respecto a la idea de terminar definitivamente con la banda, Zicavo señaló que era una de las opciones. Sin embargo, aclaró que “tampoco queríamos meternos en una pelea legal por el nombre. Con los muchachos vamos a seguir dialogando para siempre”.

Asimismo, recalcó que las principales diferencias con el grupo eran “sobre todo estilísticas”. “Yo quiero hacer rock y la Moral es una banda de pachanga”, agregó.