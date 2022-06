Abel Zicavo y su relación con la ministra Vallejo: “Se convirtió en una figura admirada antes de conocerla”

El músico chileno e integrante de la banda Plumas, Abel Zicavo, habló por primera vez en extenso sobre su relación con la actual ministra vocero de Gobierno, Camila Vallejo.

En entrevista con Revista Sábado, el ex vocalista de Moral Distraída indicó que su admiración por Vallejo partió en los tiempos en que lideraba la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh).

“Para mí ella se convirtió en una figura importante y admirada antes de conocerla, como para todos. Me impactaba su trabajo, lo elocuente que era siendo tan chica, o sea yo la miraba y decía ‘¡qué mujer!'”, aseguró.

Sin embargo, no fue hasta mediados de 2016 cuando Javiera, hermana mayor de la secretaria de Estado, los presentó por primera vez. “Cuando empezamos a tener onda, la Cami me dijo ‘oye, tengo que ser súper honesta: Me dijeron que tú eres cantante de una banda, pero no tengo idea de tu banda, nunca he escuchado nada de la Moral Distraída’“, recordó.

Luego de eso, la invitó a uno de los recitales del grupo y con el paso del tiempo nació el amor entre ambos. Tanto así que a los cinco meses de relación, ya se encontraban viviendo juntos en compañía de Adela, hija de Vallejo, quien en ese entonces tenía tres años.

“Fue un cambio fuerte, pero fue lo más amable que ha podido ser porque la Cami es bacán, porque Adela es dulce y porque Julio, el papá de Adela, es un bacán también. Nos llevamos todos muy bien“, sostiene.

Consultado sobre los posibles costos en su relación debido al cargo actual que posee la ex diputada del PC, el intérprete reconoce que “hay cosas que han cambiado su forma, pero no ha mermado porque la Cami es de esas personas que puede ver en una película, después va al cumpleaños de un amigo y al otro día en la mañana se despierta, corre siete kilómetros, se va a trabajar otras ocho horas, llega a casa y tiene siete seminarios. Yo no soy de esa gente y no sé cómo lo hace”.

En la misma línea, Zicavo afirma que no estaba enterado que su pareja sería una de las ministras del gabinete de Gabriel Boric. “Yo igual más o menos sabía que por ahí iba, pero Camila tiene un sentido de ética y de moral muy alta, entonces nunca me dijo porque, por muy pareja que seamos, esas cosas son de ella y no sería correcto comunicarme a mí las decisiones que se toman en el Gobierno”.

El origen de “Moral Distraída”

En diálogo con el citado medio, el cantante también reveló el origen del nombre de Moral Distraída, grupo musical que fundó -junto a su hermano, Camilo- en 2010. “Hemos cambiado la historia muchas veces (…) pero la historia de verdad es esta”, partió diciendo.

Según explicó, todo ocurrió cuando trabajaba como técnico de iluminación y le hizo una pregunta a un diseñador que hacía las escenografías: “Un día le pregunté ‘¿tú eres gay o bisexual, o qué?’ Es que lo había visto con algunas parejas mujeres, con pololos hombres y no cachaba. Él me dijo ‘ná, a mí ninguna de esas etiquetas me va, me dan lo mismo, yo tengo la moral distraída’“.

Luego de esa respuesta, cuenta que llegó al ensayo del conjunto que en ese tiempo se encontraba montando el espectáculo teatral “El gran bang” y les dijo: “Cabros, ya tenemos el nombre de la banda: Moral Distraída”.

Bajo ese mismo punto, el músico reconoció que “también he tenido relaciones con hombres, he tenido relaciones con mujeres y si me preguntas si soy bisexual o qué, no tengo idea. En verdad, no me importa, me da lo mismo, pero yo entiendo que la gente necesita esa reafirmación de la identidad y que se ponga en esas categorías y las reivindiquen”.

“Yo también soy un poco de las diversidades, pero a mí en lo personal, me da lo mismo”, cerró sobre el tema.