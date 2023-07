Abogada de Jorge Valdivia niega deuda por pensión de alimentos y revela montos que recibiría Daniela Aránguiz

Siguen las declaraciones cruzadas entre Jorge Valdivia y su ex esposa, la panelista de televisión Daniela Aránguiz, quien recientemente acusó al ex futbolista de acumular una deuda por concepto de pensión de alimentos.

Fue en el programa Podemos Hablar de Chilevisión donde Aránguiz aseguró que ha sido víctima del “castigo con la parte económica” tras su polémica separación con el ex seleccionado nacional.

“Jorge a mí siempre me castigó con la parte económica, muchísimo. Ahora hace cinco meses no me deposita ni diez lucas, nada, y él sabe la calidad de vida que yo tengo, que le dimos a nuestra familia, y es super difícil decirles a tus hijos que no podemos viajar“, expresó en ese entonces.

En ese sentido, recordó que “cuando era chica y nos peleábamos, Jorge se iba de la casa, y se llevaba las tarjetas, estaba concentrado, y me dejaba una semana sin poder salir con mi hija en coche, cosas así, siempre él me manipuló con la parte económica”.

Abogada de Valdivia responde a Daniela Aránguiz

Claudia Rodríguez, abogada de Jorge Valdivia, salió al paso de las declaraciones de Aránguiz y aseguró que la deuda de pensión de alimentos “es completamente falso”.

En un comunicado consignado por LUN, Rodríguez sostuvo que su representado “cubre íntegramente los gastos asociados al inmueble donde viven actualmente en Lo Barnechea, las cuentas de luz, agua, gas y otras; las mensualidades de los colegios, la isapre y las contribuciones: entre otros. Asimismo, paga íntegramente el dividendo donde vive la madre de su cónyuge“.

En esa misma línea, indicó que la panelista de Zona de Estrellas “no quiere asumir que los gastos de los hijos que tiene en común con mi cliente, deben ser compartidos por ambos y no solo por el padre“.

“Daniela, quien es una exitosa empresaria, tal como lo ha dicho en reiteradas oportunidades en la prensa, entiende simplemente que es el padre quien debe correr con todos los gastos de ella y de sus hijos, pues es lo que ha vivido toda su vida”, aseveró.

La representante de Valdivia expuso los montos de dinero que recibiría Daniela por el arriendo de tres propiedades de la sociedad conyugal ubicadas en Viña del Mar, Providencia y Ñuñoa, que ascienden a $2.500.000.

Asimismo, reveló que Aránguiz habría recibido 560.000 reales ($94.279.976) de la venta de otra de las propiedades de la sociedad conyugal, ubicada en Brasil.

“Como defensa técnica de Jorge Valdivia hacemos un llamado a la demandada para que confíe en los tribunales de justicia, exponga sus peticiones ante ellos y no ante la prensa, y cese de una vez por todas en sus constantes agresiones hacia el padre de sus hijos y familia“, cerró.