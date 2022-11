“Solo tomé su mano”: Abuelo de El Juego del Calamar fue acusado de conducta sexual inapropiada

Una grave acusación es la que enfrenta el actor coreano que le dio vida al “abuelo” de la serie El Juego del Calamar, O Yeong-su, quien enfrenta cargos de conducta sexual inapropiada.

La acusación se dio a conocer dentro de las últimas horas por los fiscales de Suwon, Corea del Sur, quienes informaron que la denuncia llegó por parte de una mujer que afirmó que el intérprete de 78 años la tocó inapropiadamente a mediados de 2017.

De acuerdo a Variety, la presunta víctima presentó una denuncia en diciembre de 2021, pero las autoridades cerraron el caso en abril de 2022, aunque lo volvieron a abrir por pedido de ella.

Por su parte, O negó los hechos y aseguró en un comunicado a una emisora coreana que “solo tomé su mano para guiar el camino alrededor del lago. Me disculpé porque [la persona] dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos”.

El actor ganó fama mundial luego de participar en la producción de Netflix el interpretar al jugador 001. Nació en 1944 y comenzó a actuar de manera profesional en 1967.

En enero pasado, ganó un Globo de Oro.