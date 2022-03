La noche de este domingo 27 de marzo se celebró la versión número 94 de la entrega de los premios Oscar, uno de los eventos más esperados de Hollywood para destacar a las mejores producciones e interpretaciones del último año. Y este 2022 no estuvo exenta de polémicas.

Una de ellas fue la reacción del actor Will Smith, ganador del Oscar a Mejor Actor por su protagónico en King Richard, quien ante los comentarios y bromas que realizaba el comediante Chris Rock se enfureció luego de que hiciera una referencia a la alopecia que sufre su esposa, Jada Pinkett Smith, y subió al escenario para darle un golpe.

Pese a que minutos después, cuando subió a recoger su primera estatuilla, Smith se refirió a lo ocurrido y pidió disculpas a la Academia, no mencionó al comediante.

Lee también: “Bestia” pierde el Oscar como Mejor Corto Animado ante “El Limpiaparabrisas”

“El amor te causa hacer cosas locas; soy un defensor del amor, me estoy esforzando por amar a la gente y no tengo por qué sonreír y aguantar ninguna broma”, fue parte de lo que dijo en su discurso. “Mi vocación es amar a la gente y proteger a la gente. Se que para hacer lo que hacemos tienes que aguantar abuso y en este negocio tienes que soportar faltas de respeto, tienes que sonreír y fingir que todo está bien”, continuó.

“Quiero disculparme con la Academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio. No se trata de ganar un premio para mí. Se trata de poder iluminar a todas las personas”, agregó.

En ese sentido, a través de su cuenta oficial en Twitter, la Academia se refirió brevemente al hecho y señaló que “no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”.

The Academy does not condone violence of any form.

Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022