Continúan las reacciones tras el bullado momento entre Will Smith y Chris Rock en la ceremonia de los Premios Oscar 2022.

Esta vez, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas emitió una revisión formal tras la agresión de Smith a Rock. La organización dijo inicialmente que condenaba la violencia sin mencionar al protagonista de King Richard.

The Academy does not condone violence of any form.

Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

