“Hace tanto tiempo quería hacer esto”: El particular accesorio al estilo Rosalía que mostró Kel Calderón

A través de una historia de Instagram, la influencer y futura abogada, Raquel Calderón, dio a conocer una particular noticia.

Replicando el característico look de Rosalía, Kel se realizó una incrustación de cristales en sus dientes.

“Hace tanto tiempo que quería hacer esto y mi dentista me terminó de convencer. Lista para Singapur bebés”, contó en una de sus historias.

“Estoy in love. Úrsula es un amor, no me dolió nada, es seca y lo mejor es que fue súper rápido”, detalló a sus casi dos millones de seguidores.

Sin embargo, la hija de Raquel Argandoña se refirió a la posible opinión de su padre, Hernán Calderón. una vez que la vea lucir los dos diminutos diamantes en su sonrisa.

“Mi papá me va a matar”, escribió en otro posteo, junto a un emoji sonriente.