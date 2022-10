“Me saqué la c…”: El accidente que casi obliga a la suspensión de la boda de Cecilia Bolocco

Han pasado pocos días desde que se dio a conocer que la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, contrajo matrimonio con su ahora esposo, Pepo Daire. Una ceremonia que, según dijo la empresaria, iba a ser hermética y mantenerse en “secreto”, pero que finalmente fue noticia en Chile.

Ya superada la adrenalina, emoción y nerviosismo por esta esperada unión, la influencer regresó a Instagram para realizar los lives en los que usualmente conversa con sus seguidores, y entregó detalles sobre su boda.

Además de mostrar su anillo de matrimonio, Cecilia contó un dato hasta ahora desconocido y que puso en riesgo la ceremonia.

En la transmisión en vivo relató que 10 días antes del evento sufrió un accidente en el baño de su casa, debiendo ser llevada de urgencia a un recinto médico.

“Estuve en la clínica, me caí, me saqué la cresta, casi me pasa algo serio. Pero gracias a Dios no me pasó nada serio”, partió contando.

Como resultado de esto, dijo que “me tuvieron que infiltrar mi bracito malo, porque tengo el manguito rotador y no lo podía mover. Y este brazo, que yo después les voy a decir qué crema me puse, ahí algo se ve, tenía un moretón. Bueno, este moretón era negro morado y azul, porque me azoté contra el baño“.

Esto ocurrió durante la mañana del pasado martes, cuando acudió al baño y se resbaló. “Patiné y caí igual que Condorito, de espaldas. Me azoté la cabeza contra el piso”, agregó.

Pero pese a que pudo ser un accidente grave, afortunadamente no le generó mayores inconvenientes de salud y así pudo continuar con los planes originales de su feliz matrimonio.