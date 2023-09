Rai y Alessia protagonizan íntimo momento en La Fiesta de Gran Hermano

“No voy a decir qué cosas, pero te entiendo“, dijo Alessia Traverso mientras se podía apreciar que tenía una especial mirada para Raimundo Cerda. Y es que estaban teniendo una conversación que no se escuchó completa, pero daba a entender que hubo un acercamiento entre ellos.

Incluso, luego de dicha afirmación, Rai le preguntó un poco incrédulo: “¿Sí?”, a lo que Alessia asintió, para luego dar paso a un silencio entre ambos que estuvo acompañado por unas risas muy cómplices.

Pero las cosas no quedaron ahí, porque Raimundo quiso recabar más detalles, así que le consultó: “Oye y ¿tan así?”, pero la cantante no fue del todo certera y simplemente respondió: “No, no sé… tampoco te subai’ por el chorro”.

“Pero hay muchas mujeres bonitas aquí”, le agregó Alessia tras lo que pudo ser un piropo de su compañero.

¿Qué ocurre entre ambos?

Cabe destacar que antes de la fiesta, han compartido ya otros momentos de manera muy cercana y cálida. Y es que parece que esta suerte de “química” se viene presentando desde hace mucho.

Y de hecho, en ese momento del “carrete” en la casa, ambos se dijeron algunas cosas que los micrófonos no alcanzaron a captar. Pero, se notó que hubo un aire seductor que causó múltiples sonrisas entre ambos.

Lo cierto es que ambos parecen estar con poco confundidos con sus sentimientos, aunque poco a poco la confianza se ha consolidado casi tanto como sus indirectas.

Revisa el momento a continuación:

