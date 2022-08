Descartan polémica: Productoras aclaran cancelación del concierto de Plácido Domingo en Chile

El cantante Plácido Domingo tenía previsto un concierto para el próximo 16 de octubre en Chile, sin embargo, éste fue cancelado por motivos que en un principio apuntaban a la polémica que involucra al artista en torno a una supuesta red de abuso, trata y explotación sexual destapada en Argentina.

Pero de acuerdo con EFE, la empresa promotora de conciertos del artista a nivel internacional, Totalísimo, negó cualquier relación entre ambas situaciones, asegurando en un comunicado que son “falsas e infundadas” las informaciones en las que se vincula la anulación del evento con las “acusaciones hacia el artista” por la red en el país trasandino.

Hay que recordar que, según el medio mencionado, el nombre del tenor aparece en una de las escuchas telefónicas que forman parte de la investigación que recientemente permitió desarticular en Argentina una organización criminal que operaba como una secta, de la que se desvinculó tajantemente el artista en declaraciones a los medios.

Al respecto, el cantante declaró que “está todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo… de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso“.

A partir de esto, desde Totalísimo mencionaron que cancelación del concierto se produjo “varias semanas” antes de la publicación de esta investigación y que su causa está en “otros motivos internos entre el promotor local y el agente”.

Además, añadieron que siguen vigentes los dos conciertos de Domingo programados en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Asunción (Paraguay) para los días 13 y 16 de octubre, respectivamente.

Finalmente, desde la productora Red Eyes Concerts a cargo del evento en Chile, indicaron que el show fue cancelado por razones completamente distintas y ajenas al artista. “Estamos realizando los esfuerzos necesarios para buscar una nueva fecha, que más adelante será informada en caso de lograr encajar con la gira del tenor”, continuaron.

Asimismo reiteraron que se puede pedir una devolución del dinero a través de la plataforma www.puntoticket.com/devoluciones.