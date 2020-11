A una semana del plebiscito que terminó con el triunfo de la opción Apruebo, aún continúan las reacciones respecto a la histórica jornada.

Una de ellas fue la del actor Álvaro Gómez, quien realizó una llamativa confesión, ya que vive en una de las comunas en las que ganó la opción Rechazo.

“Ese día fue de mucha dicha. Cuando salí de votar me sentí muy pleno y muy dichoso, una de las grandes felicidades de mi vida”, contó el intérprete en el programa Sigamos de Largo (Canal 13).

Bajo la misma línea, la conductora del espacio, Francisca García- Huidobro, complementó: “entiendo que ninguno de los dos pudimos votar en momentos importantes del país, el domingo fue un día fundamental para los que crecimos en dictadura y queríamos manifestarnos, igual voté en una comuna en la que ganó el Rechazo”.

Luego, el actor continuó: “Debo confesar que vivo en una de la comuna que vive el Rechazo, no me siento orgulloso, pero tengo que decir que soy arrendatario, llevó casi un año y que este mes se acaba mi contrato y me voy cagando de acá”, agregó Gómez, generando risas entre los presentes.

“Debo confesar que yo también soy arrendataria, pero ni ‘cagando’ me voy de acá”, cerró Fran.