La ceremonia de los Premios Oscar se llevará a cabo el próximo 27 de marzo en Los Ángeles, Estados Unidos, y durante esta semana se dieron a conocer quiénes son los nominados para las distintas categorías.

El reconocido actor español Javier Bardem fue nominado a Mejor Actor en rol protagónico por su papel en el filme Being the Ricardos, donde interpreta a Desi Arnaz, el conocido actor y músico cubano que protagonizó la serie I Love Lucy en los años 50, personificando una versión ficticia de sí mismo y líder de la orquesta cubana Enrique Ricky Ricardo

Tras su nominación, Bardem emitió llamativas declaraciones con respecto a las minorías que representa en la película mencionada. A raíz de esta interpretación, también surgieron algunos cuestionamientos en relación a porqué un europeo debía hacer de cubano y no consideraron a un latinoamericano para sumir dicho personaje.

Lee también: Director de Bestia por nominación a los Oscar: “Sabemos la importancia que tiene hablar estos temas”

“Hablemos de las minorías españolas. ¿Cuántos personajes españoles hay en el cine internacional? Ninguno. Hay personajes latinoamericanos. Yo sé de lo que hablo cuando hablo de minorías”, fue lo que dijo en un video que fue publicado por el medio El País.

Luego, agregó que “tenemos que respetarlas, pero también hay que apoyar a quienes somos minorías también, intentando interpretar a otras minorías”.

Este discurso rápidamente desató el enojo por parte de los internautas, quienes comenzaron a comentarlo en Twitter, considerando que Javier es un hombre blanco, europeo y de situación socioeconómica acomodada.

It never gets old. pic.twitter.com/fnhzuRUzmw

— Pedro Pablo (@PPabloCortes) February 8, 2022