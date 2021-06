No pudo asistir de forma presencial a la reciente reunión de Friends, pero de forma telemática se sumó a este esperado reencuentro que fue celebrado por millones de fans alrededor del mundo y que se encuentra disponible en la plataforma de HBO Max.

Hablamos de James Michael Tyler de 59 años, famoso por interpretar a Gunther en la serie. Él era el encargado del café Central Perk, pero es recordado también por ser el eterno enamorado de Rachel (Jennifer Aniston) y natural enemigo de Ross (David Schwimmer).

Durante una entrevista con el programa Today de NBC, el actor señaló que en septiembre de 2018 le diagnosticaron “cáncer de próstata avanzado, que se extendió hasta mis huesos”, contó. “He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años… es la etapa 4 (ahora). Cáncer en etapa tardía. Así que eventualmente, ya sabes, probablemente me llevará“, añadió.

Fue durante un chequeo anual, a sus 56 años, cuando un examen que mide un antígeno prostático específico arrojó resultados alterados. Desde entonces se sometió a una terapia hormonal, la que “funcionó de manera asombrosa durante aproximadamente un año”, permitiéndole “seguir con mi vida regularmente”.

“Todo lo que tenía que hacer era tomar una pastilla por la mañana y por la noche, y boom, la vida era bastante normal”, relató.

Pero el mayor problema de salud se manifestó durante la pandemia. Según dijo, el cáncer se extendió a los huesos y la columna vertebral, lo que generó una paraplejía o una parálisis en la parte inferior de su cuerpo.

Lo anterior se debió a que durante la crisis sanitaria “me perdí de ir a una prueba” de chequeo. Fue así que “el cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia, y así progresó”.

Actualmente, Tyler se mantiene en quimioterapia para intentar revertir este adverso panorama. Sin embargo, asegura que ahora su rol es llamar a las personas a realizarse los chequeos médicos correspondientes para obtener un diagnóstico a tiempo y que permita actuar con mayor eficiencia frente a esta enfermedad.

“Hay otras opciones disponibles para los hombres si lo detectan antes que yo”, señaló. “La próxima vez que vaya solo para un examen básico o su chequeo anual, pídale a su médico que le haga una prueba de PSA. Es fácilmente detectable… si se extiende más allá de la próstata a los huesos, que es más frecuente en mi forma, puede ser mucho más difícil de manejar”, sostuvo.

“No quiero que la gente tenga que pasar por lo que yo he pasado. Este no es un proceso fácil”, concluyó.

Finalmente, el actor se mostró emocionado tras haber podido participar del reencuentro de Friends, pese a que por decisión propia no quiso hacerlo de forma presencial.

“Quería ser parte de eso, e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todas las festividades”, dijo. “Fue agridulce, honestamente. Estaba muy feliz de ser incluido. Fue mi decisión no ser parte de eso físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería traer una decepción, ya sabes? No quería ser como, ‘oh, y por cierto, Gunther tiene cáncer’ “, sentenció.

Cabe destacar que la plataforma de HBO Max solo se encuentra disponible en Estados Unidos.