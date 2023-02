“Con toda la fe, pero aburrido”: Actor Gabriel Prieto fue nuevamente internado tras sufrir derrame pulmonar

Un adverso escenario es el que atraviesa el actor Gabriel Prieto, quien nuevamente fue internado en urgencias al presentar un derrame en su pulmón a solo poco días de haber recibido el alta médica.

Cabe recordar que el también profesor de Teatro fue dado de alta después de pasar casi cuatro meses en el Hospital Luis Tisné debido a una falla multisistémica que sufrió producto del COVID-19 y la diabetes.

Lo anterior fue dado a conocer en ese entonces por su amiga y colega Magdalena Max-Neef, quien escribió en sus redes sociales que “diste la pelea y ocurrió el milagro”, celebrando la buena noticia vinculada a la salud de Prieto.

Sin embargo, el intérprete sorprendió a sus seguidores tras compartir un reciente video en su cuenta de Instagram, en el que informó sobre su regreso al recinto médico debido a este nuevo diagnóstico.

“Cuando llegué de nuevo, me sacaron un litro y medio de líquido del pulmón, y mañana me tienen que sacar otro tanto más. Aquí estoy a la espera de nuevo, con toda la fe, pero aburrido como no les puedo explicar”, explicó.

“Hay que seguir luchando y entendiendo que esto es por algo mejor”, agregó.

Junto a lo anterior, Gabriel le pidió a sus seguidores que oraran por él y le enviaran buena energía a fin de superar este difícil momento.

“Pedirles que sigan rogando por mi salud, yo pronto voy a estar de vuelta, pero toda la ayuda y la buena onda se agradecen tanto, tanto, como ustedes no se imaginan”, sentenció en el registro.

Revisa sus declaraciones a continuación: