Carlos Villagrán “Quico” fue diagnosticado con cáncer: “Tengo miedo de hacer mi testamento”

Este martes, medios mexicanos han informado que el actor Carlos Villagrán de 79 años, más conocido por interpretar a “Quico” en la serie de televisión “El Chavo del 8” en la década de los 70, fue diagnosticado de cáncer a la próstata.

De acuerdo con la Revista People, fue el propio actor quien confirmó la noticia en un matinal mexicano, tras ser intervenido quirúrgicamente, por lo que no entregó mayores detalles.

“Me acabo de operar de la próstata y nada más (…) Es la única operación que tengo, salí de ella, le di gracias a Dios”, indicó.

En ese preciso instante, los medios le consultaron sobre su herencia, y aseguró que aún no define nada. “Todavía no he hecho mi testamento. Es una irresponsabilidad mía, lo sé. Pero tengo miedo a hacer mi testamento”, detalló.

¿Qué fue del personaje icónico de Quico?

El actor Carlos Villagrán actualmente tiene 79 años, y en el año 2018 decidió dejar de interpretar al personaje de Quico en eventos, quien le dio fama mundial en la década de los 70.

“Mi peor enemigo es un niño que sale en televisión, que soy yo mismo con 48 años menos. Hay una diferencia entre ese niño que empezó y el presente, que yo tengo 74 años. Debo retirarme por respeto al público y a mí mismo”, indicó en la oportunidad.

