El Señor de los Anillos es una de las sagas de ficción más famosas de todo el mundo y que marcó un precedente en el cine occidental. Producciones basadas en los libros escritos por J. R. R. Tolkien y que llevaron a la fama al actor Elijah Wood, reconocido por su personaje de Frodo.

Sin embargo, a 20 años del estreno de la primera película, el protagonista confesó al medio Esquire que aún no ha leído el libro que dio origen a estos filmes.

“El libro es denso, culto, increíble, literario y hermoso, pero pesado. Me resultaba agotador leer el libro con todo el trabajo que estaba haciendo en paralelo con mi personaje“, indicó Wood, considerando que junto al equipo pasaron 16 meses en Nueva Zelanda para el rodaje de las tres primeras entregas.

Por tanto, su personaje decidió prepararlo “tal y como está escrito en los guiones y en confiar en el proceso“. Sin embargo, esto bajo la fortuna de que en ese entonces no existían las redes sociales y el Internet recién comenzaba a irrumpir, quedando “lejos el grado de escrutinio que existe ahora”, indicó.

Lee también: Gratis y online: Cineteca Nacional estrena Bestia, el corto que está en carrera a los Oscar

Al mismo tiempo, el actor entregó detalles respecto de su relación con el resto de los hobbits, revelando que tienen un grupo de WhatsApp con ese mismo nombre y en el que se hablan constantemente, acordando reuniones para mantener la amistad.

Junto a esto, Wood también relató como fue para él y sus compañeros ver por primera vez el montaje final de Fellowship of the Ring (El señor de los anillos: la comunidad del anillo) a fines de noviembre de 2001, poco antes de su estreno mundial.

“Fue totalmente abrumador”, reconoció. “No sabía qué sentir, para ser totalmente honesto contigo. Sabía que me encantaba, pero no pude procesarlo. Recuerdo que todos nos alejamos un poco aturdidos, como boquiabiertos, abrumados y enamorados de la película, pero no pudimos hacer ni cara ni cruz hasta que la volvimos a ver. Y creo que eso fue solo la enormidad de todo y separar nuestra experiencia personal de lo que es, verlo por lo que es, una experiencia increíble. Ciertamente no he tenido eso desde entonces“, declaró.

Lee también: “No deja de ser desalentador”: Critican concierto ilegal de Rosalía y Rauw Alejandro

Pero ante el término de la saga, debía comenzar a replantearse qué haría con su vida profesional. Por eso, recuerda haber pensado en la posibilidad de ser encasillado por este personaje icónico, sin embargo, reflexionó en que “solo quiero seguir trabajando en hacer cosas que son tan diferentes”.

Luego de esto, fue parte de producciones como Eternal Sunshine of the Spotless Mind, la serie Sin City, un periodista en Green Street Hooligans, y Everything Is Illuminated .

“Sentía que si seguía trabajando en cosas que eran realmente diferentes, podría tener una separación saludable de El Señor de los Anillos“, cerró Elijah respecto de su participación en este fantástico mundo que sigue sumando seguidores y seguidoras en el mundo.