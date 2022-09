Actor de The Crown reveló que la reina Isabel II sí veía la serie y que Harry una vez le dijo “abuelo”

El actor que interpretó a Felipe de Edimburgo en las primeras dos temporadas de la serie The Crown, Matt Smith, entregó detalles respecto de la relación de la familia real con la producción.

Según dijo al programa Today Show, la reina Isabel II sí veía la ficción de Netflix que está inspirada en la historia de su vida y cuyas grabaciones fueron pausadas tras su muerte.

“Escuché que la reina lo había visto. (…) Aparentemente, lo hacía con un proyector los domingos por la noche“, sostuvo el actor. Sin embargo, diferente habría sido la situación con Felipe.

“Sé que Felipe definitivamente no la vio. Una vez, un amigo mío se sentó junto a él en una cena y le preguntó (…) Le dijo: ‘Felipe ¿has visto The Crown?'”, relató, agregando que el duque dio una respuesta negativa y con supuesta molestia.

“‘No seas ridículo”, habría sido la respuesta de Felipe, añadió el intérprete.

Hay que recordar que luego de ambas temporadas, el actor responsable de encarnar al esposo de la reina es Tobias Menzies, quien representa a un príncipe de más avanzada edad.

Finalmente, en la misma entrevista, Smith indicó que el propio príncipe Harry, nieto de la fallecida reina, en una ocasión lo llamó “abuelo”, dejando entrever que también veía la comentada serie.

Actualmente Matt Smith continúa en el rol de la monarquía, aunque de una muy diferente: Interpreta a Daemon Targaryen, príncipe y hermano del rey Viserys I en la serie House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones (GoT).