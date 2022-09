Actor que apareció en video con Cristián de la Fuente compartió enigmático mensaje tras polémica

Primero fue la filtración del video que jugo un rol clave en la acusación de infidelidad por parte del actor y, luego, fue su confirmación con un sentido mensaje en el que el propio protagonista aseguró estar avergonzado por lo ocurrido.

Nos referimos a la polémica que desde hace algunos días enfrenta Cristián de la Fuente, quien fue captado besando a una mujer en un restaurante en México, mientras estaba en compañía de su amigo y actor, Juan Soler.

Sin embargo, este último es quien volvió a hacer noticia luego de publicar un enigmático mensaje en redes sociales que, presuntamente, haría referencia a toda esta crisis.

En su cuenta de Instagram, Soler compartió una imagen de él junto a otra captura de la siguiente frase: “Leí y escuché a gente condenar una acción, cuando ellos hicieron cosas peores. Tómense su tiempo, piensen y sean mejores personas”.

Sumado a esto, el argentino nacionalizado mexicano agregó otra frase en la descripción del post: “Cuando tus palabras no sean más valiosas que tu silencio, mejor cállate!!! Los Adoro!!!”. Dicha acción llevó a que muchos de sus seguidores especularan en torno a lo ocurrido.

Revisa la publicación a continuación:

Vergüenza y arrepentimiento

Recordemos que fue hace tres días cuando el programa Primer Impacto de México dio a conocer el registro de De la Fuente en el restaurante La Única, donde besaba apasionadamente a una mujer desconocida el pasado 15 de septiembre.

A partir de entonces, el tema fue ampliamente discutido en medios de comunicación aztecas y nacionales. Sin embargo, fue durante la emisión del programa En Casa de Telemundo, donde uno de los conductores, Carlos Aydan, tomó contacto con el chileno.

“Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video“, afirmó.

Asimismo, el también piloto de la FACh sostuvo que “es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”.