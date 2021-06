Miranda McKeon es el nombre de la actriz que personifica a Josie Pye, una de las protagonistas en la icónica serie de Netflix Anne with an E, quien sorprendió a todo el mundo con una lamentable noticia.

“Con gran tristeza, pero también esperanza, comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron cáncer de mama“, escribió la joven en su cuenta de Instagram acompañada de una fotografía de ella en un recinto de salud.

“Tengo 19 años y, según las estadísticas, ¡las posibilidades de tener cáncer de mama a esta edad son de una entre un millón! (literalmente, búscalo en Google). Soy muy especial, ¡pero lo sabíamos!”, continuó.

Junto con lo anteriormente descrito, Mckeon adjuntó 3 fotos de una carta escrita a puño y letra por ella. Todo con la finalidad de explicar el porqué decidió hacer publica su situación en redes, informar acerca de su cáncer, dejar una nota para no tener miedo y entregar un mensaje para sus cercanos.

“Me estoy embarcando en un viaje que no elegí, pero que sé que puedo manejar. Será muy difícil, serán momentos en los que la vida parece imposible, pero por ahora me estoy enfrentando a esto con optimismo, positivismo y rodeada de amor”, dice parte de la misiva.

También dio luces de lo que sigue en cuanto a su tratamiento y explicó que está a la espera de algunos otros resultados de exámenes para que el equipo médico decida con exactitud e información los próximos pasos que deberán dar.

McKeon, eso sí, rescató una “buena noticia” dentro de lo negativo que ha significado el diagnóstico y mencionó de manera esperanzadora que “el cáncer de mama es tratable y muy curable. Estaré bien”.