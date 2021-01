Entre la serie de burlas y memes que surgieron a raíz de la polémica fiesta clandestina que se realizó en Cachagua por parte de un numeroso grupo de jóvenes, aparecieron imágenes de Claudia, personaje de la serie de televisión BKN.

En medio de los comentarios en redes, relacionados con la filtración de audios de quienes asistieron a la celebración, muchos citaron escenas de la recordada producción en las que la actriz delataba a sus amigos.

Dicen que Claudita filtró los audios de lo que pasó en #Cachagua a modo de venganza.

Años de abusos y bullyng de los cuicos. #CachaguaGate pic.twitter.com/anIn7LmMde — M a r i 🌸 (@maribelenchis) January 7, 2021

Estas publicaciones sorprendieron a la propia actriz que encarnó al personaje, Vanessa Aguilera, quien por estos días se encuentra de viaje por Francia junto a su pareja.

“Algo me comentó mi mamá de la fiesta, pero la verdad me da gusto que me recordaran, lo encuentro genial”, comentó a La Cuarta. “Me impresiona cómo la gente aún piensa con mucho cariño en mi personaje. Todavía me dicen ‘Little Claudia’, jajaja”.

La actriz y cantante agregó al matutino además que este hecho le da “moción y orgullo. Dediqué muchos años de mi vida a grabar BKN, aprendí demasiado y crecí. Fue uno de los proyectos más largos de mi vida”.

La “Claudita” aseguró además que espera volver a tierras nacionales próximamente para mostrar su nueva faceta como artista. “Solo espero regresar pronto a Chile para presentar mi música y reencontrarme con la gente”, declaró.