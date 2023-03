Actriz chilena Catalina Saavedra será parte del elenco de película protagonizada por Tilda Swinton

La reconocida actriz chilena Catalina Saavedra se encuentra en Estados Unidos presentando un importante proyecto para su carrera cinematográfica.

Se trata de Problemista, cinta que debutó esta semana en el Festival de Cine SXSW y que cuenta con un elenco encabezado por la actriz británica y ganadora del Oscar, Tilda Swinton.

La artista nacional participó de una conferencia realizada en Austin, Texas, donde también aprovechó de fotografiarse junto a Swinton y la intérprete estadounidense Emma Stone, quien se desempeña como productora asociada del filme.

La película es producida por A24, que recientemente arrasó en los Premios Oscar 2023 por su trabajo detrás de la cinta Everything Everywhere All at Once.

Según indicó la agencia Cinemachile, la producción es dirigida y escrita por Julio Torres, conocido como guionista del programa Saturday Night Live, quien también actuará en el filme.

La historia transcurre en la lucha de Alejandro (Torres) por concretar sus ideas de diseñador de juguetes en Nueva York. “A medida que se acaba el tiempo de su visa de trabajo, un trabajo para ayudar a un errático marginado del mundo del arte se convierte en su única esperanza”, reseña Film Afinitty.

Si bien aún no se entregan detalles sobre el papel de Saavedra, lo cierto es que la actriz nacional cuenta con una importante trayectoria en el cine.

En 2009 recibió distintos reconocimientos por su rol protagónico en La Nana, de Sebastián Leiva, entre los que se encuentra el premio a Mejor Actriz en el Festival de Sundance.

PROBLEMISTA hit me harder than expected and you're definitely going to be hearing a lot more about this movie in the incoming months. #SXSW pic.twitter.com/moh6vbpDJQ

— Andrew J. Salazar @ SXSW (@AndrewJ626) March 14, 2023