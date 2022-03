El pasado lunes, la actriz nacional Luz Jiménez fue galardonada con el Premio a la Trayectoria en la última versión de los Premios Caleuche, ceremonia organizada por Chileactores donde se destaca a lo mejor de la actuación.

En la instancia, la intérprete con más de 60 años de carrera agradeció a sus pares y reflexionó sobre lo que ha significado el teatro para su vida. “Es muy lindo hacer teatro, porque uno habla de la vida, uno aprende a respetar a la gente, a amar. Entonces, sinceramente, les digo gracias, he sido muy feliz”, señaló una emocionada Jiménez.

La artista de 86 años estuvo invitada en el reciente capítulo del podcast Impacto en el rostro, donde se refirió a este especial galardón. “No me lo imaginé, no lo sabía y me pilló de sorpresa, casi me morí de susto”, indicó.

La emoción fue más grande cuando se enteró que los asistentes se pararon de sus butacas para aplaudirla de pie. “Ya no puede haber premio más grande que eso. Estaba tan impactada que ni siquiera me di cuenta, lo supe después”, afirmó.

Respecto a la reacción que tuvo su familia, la intérprete sostuvo: “Yo tengo cuatro hijas y somos como un clan. Fueron largas conversaciones, estaban muy felices. Siempre he sido más reactiva, no tomo entrevistas, no me gusta la publicidad ni la farándula, sólo me interesa hacer mis personajes no más“.

Durante el diálogo con la plataforma de streaming, Jiménez hizo un repaso por sus papeles más icónicos en la pantalla abierta, como Kiki Blanche de Bellas y Audaces, la señora Mirta de La Fiera y Male Pasca de Romané.

Además, no descartó un posible regreso a este género. “¿Si te volvieran a llamar, aceptarías?”, le preguntó el conductor del espacio, a lo que la artista respondió: “Si me atrae lo que me ofrecen, claro sí”. Sin embargo, recalcó que “no se muere de ganas”, ya que actualmente está más enfocada en proyectos de teatro.

Su último rol en televisión fue para la teleserie Las 2 Carolinas de Chilevisión, que contó con la dirección de Vicente Sabatini. “Terminó eso y nadie me dijo que sería mi última teleserie (…) Uno se va para la casa y no me llamaron más, igual está bueno de uno ya. A nadie le dan ganas de llamarte y punto”, aseveró.

Revisa la entrevista acá: