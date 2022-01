La actriz Evangeline Lilly, conocida -entre otras cosas- por su aparición en la saga de Ant-Man del Universo Cinematográfico Marvel (UCM), protagoniza una polémica luego de manifestar su postura frente a las vacunas contra el COVID-19.

Mediante una publicación en Instagram, aseguró estar en contra de la aplicación obligatoria de estas dosis, apuntando a la “soberanía del cuerpo”, ya que según cree, “nadie debiese ser forzado a inyectarse algo en su cuerpo”.

Continuando con sus argumentos, compartió una serie de fotos de una marcha anti vacunas a la que asistió en Washington DC, Estados Unidos.

Lee también: “No es una broma”: Ezra Miller pide difundir video en el que lanza una advertencia a Ku Klux Klan

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Evangeline Lilly (@evangelinelillyofficial)

De acuerdo con los argumentos presentados por la intérprete, actualmente se está aplicando la vacuna “bajo amenaza de ataques violentos, detenciones sin un juicio, pérdida de empleos, quedarse sin hogar, hambre, pérdida de educación, la alienación de tus seres queridos y el exilio de la sociedad”.

“Esta no es la manera. Esto no es seguro. Esto no es saludable. Esto no es amor. Entiendo que el mundo tiene miedo, pero no creo que responder al miedo con fuerza solucione nuestros problemas”, añadió la actriz de Lost, sin explicar con base científica sus aseveraciones.

Finalmente, manifestó que es “pro elección” ante este proceso de inoculación.

Lee también: Toto Acuña conmueve las redes sociales con tierna foto de “Don Poncho”, su hijo con Belén Mora

Sin embargo, cabe recordar que no es primera vez que Evangeline Lilly está en medio de la controversia a causa de la pandemia, ya que anteriormente -en marzo de 2020- se había negado a hacer cuarentena por culpa de “una gripe respiratoria”.