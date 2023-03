“Tiene un modus operandi”: Actriz reveló que también ha recibido mensajes de Karol Lucero desde 2020

Karol Lucero volvió a estar en la palestra con una nueva polémica por supuestos mensajes que le habría enviado a su ex pareja, la modelo Yadranka Tomič, quien subió una historia en que dejó entrever que el comunicador aún le escribe, pese a su compromiso con Francisca Virgilio.

A pesar de que la joven no mencionó su nombre en específico, el aludido se refirió a esta acusación con una indirecta también mediante su Instagram. Así, el empresario optó por la intertexualidad y publicando una noticia que guarda relación con las fake news.

“La información falsa llega más lejos, más rápido y a más gente que la verdadera”, dice el título de una noticia del medio español El País, cuya captura de pantalla fue subida por Lucero a la plataforma.

Además de eso, compartió un video con su novia, en el que ambos aparecen muy felices a bordo de un auto. Pero de fondo suena la canción Envidia de Luis Jara.

Cuando el conflicto ya parecía estar zanjado por ambas partes, surgió una nueva acusación en contra del ex Yingo. Se trató de la actriz Andrea Zuckermann, quien mostró la interacción que tenía con Karol en sus redes sociales, asegurando que éste le enviaba corazones.

La intérprete que saltó a la fama por su aparición en la teleserie Pituca Sin Lucas, sostuvo en el programa Sígueme y te sigo de TV+ que “este señor del que estamos hablando, tiene un modus operandi. A mí me habla desde el año 2020, me manda corazoncitos”.

Para demostrar lo anterior, sacó su teléfono y abrió su DM con el empresario, mostrando algunos de los mensajes que recibió por parte de él y donde efectivamente aparecían emojis de corazones.

“Hasta ahí nomás te voy a mostrar, porque el resto no quiero, y lo voy a mostrar después y de a poquito”, añadió la actriz, afirmando además que el último mensaje que recibió de Lucero data del 19 de enero de 2023.

“Se va a casar entiendo, súper respetable. Yo no quiero entrar en polémica, lo único que quiero, es decir que es un modus operandi de algunas personas. Él no me ha hecho ninguna propuesta indiscreta, ni me ha ofrecido juntarnos, pero es una técnica del ‘por si pasa'”, enfatizó Zuckermann.

“No estoy sembrando la duda, él me ha enviado corazones, y yo estoy diciendo la verdad”, sentenció en torno a esta polémica.