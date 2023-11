“Era su fan”: Popular actriz cumplió su sueño de trabajar con Pedro Pascal

Alessandra Mastronardi conversó con CHV Noticias por el estreno de Eine Billion Dollar (One Trillion Dollars) en Paramount+. La serie también es protagonizada por Philip Froissant y la estrella de Dark, Oliver Masucci. La actriz italiana contó detalles sobre su personaje y también cómo fue trabajar con Pedro Pascal en The Unbearable Weight of Massive Talent. “Es un ser humano asombroso y divertido. Hace que todo sea súper fácil. Estaba bajo presión cuando estaba trabajando con él porque lo amaba antes de ir al set. Yo era su fan y él me hizo sentir muy cómoda. Sólo tienes que tomarle las manos y listo. Es un actor increíble y una persona fantástica”, comentó.