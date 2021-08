Laura Prepon, actriz conocida por su participación en las famosas series That’ 70s Show y Orange Is the New Black, a sus 41 años reveló nuevos antecedentes de su vida luego de convertirse en madre, incluyendo su actual relación con la Cienciología.

De acuerdo con lo que señaló en entrevista a People, “ya no practico Cienciología. Siempre he tenido una mentalidad muy abierta, incluso desde que era niña. Fui criada como católica y judía. He rezado en iglesias, meditado en templos, y he estudiado la teoría china de los meridianos”.

Sin embargo, “no he practicado Cienciología en cerca de cinco años y ya no es parte de mi vida”, planteó la actriz que interpretó a Alex en Orange Is the New Black.

Explicó que junto a su esposo, el actor Ben Foster, actualmente meditan y se encuentran enfocados en prácticas espirituales que pueden realizar en conjunto.

“Meditamos a diario y me gusta mucho, porque es algo que me ayuda a escuchar mi propia voz y es algo que podemos hacer juntos”, dijo Prepon.

“Si la maternidad me ha enseñado algo hasta ahora, es que algo puede funcionar durante un período de tiempo y luego sigues adelante y evolucionas a partir de eso“, añadió la actriz en referencia a su paso por la Cienciología, conocido movimiento al que se le denomina popularmente como “la religión de las estrellas de Hollywood”.

Finalmente, Prepon explicó que “como madre novata, estaba reflexionando mucho sobre mi propia educación y la forma en que fui madre”, por tanto, “me vi obligada a mirar muchas cosas en mi vida que antes no veía”.