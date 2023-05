¡Tocó la campana! Actriz de “Pasión de Gavilanes” festejó última quimio por cáncer con emotivo gesto

La actriz Kristina Lilley, conocida por interpretar a Gabriela de Elizondo en la telenovela Pasión de Gavilanes, reveló con evidente alegría que terminó su tratamiento contra el cáncer tras padecer esta enfermedad por tercera vez.

Según contó con anterioridad, en 2010 le descubrieron cáncer de cuello uterino y cáncer de mamá, los cuales trató con éxito gracias a un diagnóstico temprano. En febrero de este año, en tanto, dio a conocer en sus redes sociales por medio de un video que volvió a batallar con este último.

“Mi despertar de hoy es compartirles un poquito de todo esto que estoy pasando. Agradezco a todas las mujeres y a todas las personas que me han escrito y me dicen, cómo haces para ser tan fuerte en este proceso. Ustedes me dan mucha de la fortaleza y lo agradezco. Mi familia es el pilar más fuerte que tengo y agradezco que siempre estén conmigo”, relató en aquella oportunidad.

Y es que, a pesar de que la actriz de 59 años ya había enfrentado el complejo diagnóstico, actuó con resiliencia y no se rindió a pesar de lo duro que puede resultar el tratamiento. “¿Cómo lidio con esos días? Pues acepto la emoción, la vivo, la honro y la dejo pasar. No me quedo ahí”.

¿Qué hizo Kristina Lilley?

De esta forma, para el mes de marzo ya llevaba dos quimioterapias en el cuerpo, frente a lo cual aseguró sentirse tranquila. ”

Pensando en la situación que estoy viviendo actualmente, me di cuenta de que en la vida hay cosas que se pueden cambiar y otras no. Esta situación en la que estoy, definitivamente, no la puedo cambiar, pero puedo cambiar la forma en que veo las cosas y cómo las afrontó. Es lo que hay que hacer”, expresó en su cuenta de Instagram.

Ahora, este mes de mayo, Lilley volvió a sonreír y sorprendió a sus seguidores y seguidoras al publicar un video tocando “la campana de la esperanza”, hito que marca el fin de esta etapa de su tratamiento.

“Hoy entendí qué significa tocar la campana. Cierras un ciclo y celebras, la campana llama cosas buenas para tu vida”, relató en el bello registro.

¿Cómo detectar un cáncer de mama a tiempo?

Con un diagnóstico oportuno, 9 de cada 10 mujeres podrían sobrevivir al cáncer de mama, de acuerdo con la Fundación Arturo López Pérez. En esa línea, en Chile se diagnostican al año más de 5.300 casos nuevos de esta enfermedad y la principal y más eficaz herramienta de detección precoz es la mamografía.

Los expertos recomiendan realizar este examen anualmente a partir de los 40 años. En pacientes con historia directa de cáncer de mama (madre), el control debe iniciarse 10 años antes de la edad de diagnóstico del familiar afectado. Por ejemplo, si la madre recibió el diagnóstico a los 45 años, la hija debe comenzar a realizarse la mamografía a los 35 años.

Entre los síntomas que informa la institución oncológica, está la aparición de nódulo en la mama, dolor en la mama al palpar, cambio de tamaño de alguna de las mamas, iregularidades en el contorno, alteración en la piel de la mama, cambios en el pezón y la aparición de un nódulo en la axila.

En cuanto a su tratamiento, un cáncer diagnosticado tempranamente, sin compromiso de ganglios, tiene una tasa de curación de 98%. Su tratamiento, en tanto, se puede llevar a cabo con cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal, terapia dirigida o inmunoterapia.