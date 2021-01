Esta semana, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana multó a la modelo Roxana Muñoz tras la denuncia del Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile por promover en sus redes sociales ayunos de 21 días.

Durante tres semanas, la ex chica reality incitó a sus seguidores a mantener largos periodos de inanición, sólo permitiendo el consumo de agua. A raíz de esto, deberá pagar una multa de más de $20 millones. Días tras la sanción, rompió su silencio.

“Yo no tenía conocimiento sobre esa multa hasta el día miércoles que me enteré por la prensa”, señaló Muñoz, quien además explicó que el documento llegó a un departamento que ella ya no habita hace más de un año y que está puesto en venta.

“Me estoy haciendo asesorar para defenderme de estas acusaciones, porque no son verdad. Yo jamás voy a querer dañar a la gente, simplemente mostré mi experiencia”, agregó.

Además, apuntó a quienes han criticado su polémico ayuno, indicando que han hablado “sin tener conocimiento”. “Es una falta de respeto a la medicina, al Premio Nobel de Medicina de 2016 (Yoshinori Ohsumi). Es una falta de respeto hacia las clínicas de ayuno que hay en el mundo“, respondió.

Muñoz afirmó que “esto no es algo nuevo, no es algo que yo inventé” y también defendió a Loren Lockman, quien la guía en este método. “Debería haber un poquito más de investigación por parte del periodismo chileno y de las personas que me están denunciando”, declaró.