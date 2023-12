¿Se le subió la fama? Viralizan acusación contra Fran Maira por supuesto “divismo” en fiesta de Santiago

Una usuaria de TikTok se hizo viral esta semana al relatar una supuesta mala experiencia que habría vivido con Francisca Maira en medio de una conocida fiesta de Santiago.

Se trata de Delfina Bascuñán, periodista, creadora de contenidos y también panelista del podcast llamado Gran Espía.

“Ya que me dejó de seguir (en Instagram) lo voy a contar”, comenzó relatando en el video. “Me da rabia, porque la apoyamos tanto, me acuerdo cuando me pedía favores para salir en televisión, porque yo trabajé en La Red”, continuó.

A lo anterior, Delfina agregó: “…y tratando de meterla en las pautas para que le llegara un poco de fama, para que ahora me venga a dejar de seguir por nada, me da un poco de rabia“, confesó.

Luego, contó el motivo de su enojo. “Estábamos en la fila del baño y estaba iCata conversando con todos, sacándose fotos, ella es un siete, una persona famosa que sabe que la fama no te tiene que cambiar, que todos somos iguales no (distintos) por un número de seguidores”, dijo.

Posterior a ello, ocurrió el supuesto desencuentro, al cual Maira no se ha referido. “Llegó (ella) con su manager (y dice) ‘permiso’. Se salta toda la fila y entra al baño. Yo llevaba esperando caleta de rato, me estaba meando. Fue como ‘qué hueá con…”, sentenció, acusando de esta forma un “divismo” de la ex Gran Hermano.

