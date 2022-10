Canoso y de pelo corto: Adam Driver impacta con increíble transformación en el fundador de Ferrari

Durante este viernes se revelaron las primeras imágenes del actor estadounidense Adam Driver como el fundador de Ferrari para la nueva película del director Michael Mann.

Este será el primer filme del director detrás de Fuego contra fuego y Miami Vice, entre otras, desde 2015 y presentará la caótica vida del empresario italiano creador de la Scuderia Ferrari, Enzo Ferrari.

En las imágenes, que han sido ampliamente difundidas en las redes sociales, se puede ver al actor de Marriage Story con una canosa cabellera, dejando atrás el característico pelo largo que Driver suele lucir.

La historia de la película se centrará en un periodo determinado de la vida de Enzo Ferrari, como su matrimonio con Laura Ferrari, quien será interpretada por la actriz Penélope Cruz.

El año en que se desarrolla la historia es en 1957, cuando el protagonista tenía cerca de 60 años y se estaba preparando para la “1957 Mille Miglia”, una carrera que fue sumamente importante para la Scuderia Ferrari y que ganó el piloto Piero Taruffi.

El resto del reparto está compuesto por Shailene Woodley, Gabriel Leone, Sarah Gadon, Jack O’Connell y Patrick Dempsey, de acuerdo al medio español Espinoff.

Si bien el rodaje de la película terminó el pasado agosto, su estreno está previsto para fines de 2023.

