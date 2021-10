Nuevamente Adam Levine, el vocalista de Maroon 5, se vio envuelto en una polémica por la actitud que tuvo luego que una fan subiera al escenario para abrazarlo durante su presentación en el Hollywood Bowl de Los Ángeles el pasado sábado.

En un TikTok compartido por el usuario Luis Peñaloza, quedó en evidencia la molestia del cantante al ser abordado por la joven mientras cantaba Sunday Morning en el octavo concierto anual We Can Survive de Audacy.

Incluso el registro muestra cuando el artista se aleja de la chica y pronuncia lo que podría traducirse como un insulto.

Como se señaló anteriormente, no es primera vez que Levine es criticado por sus reacciones. De hecho, una de estas controversias ocurrió durante la presentación de la banda en el Festival de Viña del Mar, cuando el cantante se llevó el enojo del público y los televidentes por su desplante sobre el escenario y detrás de él, instancia que le valió el apodo “el mañas” y otros seudónimos.

La situación revelada en este reciente TikTok también trajo consigo cuestionamientos contra el artista a través de Twitter, sobre todo por parte de seguidores y seguidoras que lo instaron a ser más “humilde” con sus fans.

Frente a esta polémica, Levine acudió a su cuenta de Instagram para dar a conocer su percepción, asegurando que “imaginar que alguien creería que yo pensaba que nuestros fanáticos estaban por debajo de nosotros o son menos que nosotros, me revuelve el estómago. Eso no es lo que soy. Eso no es lo que he sido“.

“Solo necesito que sepan que estaba realmente sorprendido. Y a veces, cuando están asustados… tienen que sacudirse y seguir adelante porque estoy haciendo mi trabajo ahí arriba. Es de lo que me enorgullezco”, añadió.

“Necesito hacerles saber cuál es mi corazón, y mi corazón es esa conexión que existe entre la banda que actúa en el escenario y los fans“, sostuvo el vocalista en sus historias.