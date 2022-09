Adam Levine rompió el silencio y habló de la acusación de infidelidad a su esposa

Adam Levine rompió el silencio este martes y se refirió a la acusación de infidelidad a su esposa.

Recordemos que el líder de la banda Maroon 5 fue acusado de haber engañado a Behati Prinsloo, quien está embarazada de su tercer hijo.

La noticia fue dada a conocer por una modelo llamada Sumner Stroh, que a través de TikTok compartió pantallazos en donde Levine le confiesa que va a tener una hija y la llamaría Somner.

Aunque no se había referido al tema, ahora el artista utilizó su cuenta de Instagram para publicar un sentido mensaje.

“Yo no tuve un affair, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida”, sentenció en Instagram stories.

“En ciertas circunstancias fue inapropiado. Me he ocupado de eso y he tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia”, indicó.

“Mi esposa y mi familia son todo lo que me importa en este mundo”, añadió.

“Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importaba fue el gran error que cometí”, dijo.