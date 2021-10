Durante los últimos días, Adam Levine ha sido blanco de críticas en redes sociales. Además de recibir constantemente los comentarios de los chilenos recordando su paso por el Festival de Viña del Mar, ahora el líder de Maroon 5 se enfrentó a cuestionamientos por el gesto que tuvo con una admiradora en medio de un concierto de la banda en Estados Unidos.

Todo ocurrió cuando una mujer subió al escenario en donde la agrupación llevaba a cabo el show. En medio de su interpretación de Sunday Morning, la admiradora abrazó al cantante y él tuvo una viralizada y criticada reacción.

En el clip se observa que Levine se aleja de ella y sacude su cuerpo, en un gesto que fue señalado como de asco. Además, se le ve pronunciar un insulto en inglés.

La aclaración de Adam Levine

Desde el sábado, día en que se realizó el show, el líder de la banda detrás de canciones como This Love ha recibido mensajes en redes sociales. Por eso, en sus historias de Instagram decidió publicar algunos videos aclarando la situación.

“Imaginar que alguien creería que yo pensaba que nuestros fanáticos estaban por debajo de nosotros o son menos que nosotros, me revuelve el estómago. Eso no es lo que soy. Eso no es lo que he sido”, partió comentando el artista.

Junto con esas declaraciones, el cantante manifestó: “Sólo necesito que sepan que estaba realmente sorprendido. Y a veces, cuando están asustados… tienen que sacudirse y seguir adelante porque estoy haciendo mi trabajo ahí arriba. Es de lo que me enorgullezco”.

Para concluir con su mensaje, Levine indicó: “Necesito hacerles saber cuál es mi corazón, y mi corazón es esa conexión que existe entre la banda que actúa en el escenario y los fans”.