La primera parte de la quinta temporada de La Casa de Papel dejó sin aliento a sus fans y con lágrimas en los ojos, lamentando la pérdida de una querida integrante de la banda delictual española dirigida por el ya conocido Profesor.

Si aún no has visto estos capítulos, puedes estar tranquilo/a ya que esta nota no contiene spoilers. Pero sí es necesario saber que la muerte marcó nuevamente esta producción de Netflix, ante la irrupción del Ejército en el Banco de España.

En un primer adelanto de la última parte de esta temporada, la plataforma de streaming reveló que ahora todos deberán tomar nuevas decisiones respecto del atraco, situación que los llevará a enfrentarse entre ellos.

Lee también: ¿Fan de Los Simpson? Ofrecen sueldo de $5 millones y donas semanales por ver todas las temporadas

Sin embargo, ahora fue liberado un inédito tráiler que da más detalles sobre estos cinco últimos episodios que supondrán el fin de este millonario robo.

“En las últimas horas he perdido personas muy importantes y no voy a dejar que caiga nadie más por este robo”, dice El Profesor al inicio de este registro.

Posteriormente, se pueden observar más ataques entre la banda y los militares, llantos y demostraciones de amor, así como otros personajes asumiendo con decisión sus roles en este conflicto ya desatado.

Pero una imagen que llamó la atención fue precisamente Lisboa, quien pareciera haber sido capturada por el Ejército al interior del recinto.

Lee también: “¡Y qué buena suerte la mía!”: Camilo y Evaluna anuncian embarazo con emotivo video musical de “Índigo”

El estreno del volumen 2 de la quinta temporada de La Casa de Papel está programado para el próximo 3 de diciembre. Será entonces que los seguidores de la producción podrán conocer el desenlace definitivo de esta angustiante historia.

De seguro lo que todos quieren saber es si tendrán éxito en este robo o si finalmente saldrán del banco con las manos vacías.

Puedes revisar el adelanto a continuación: