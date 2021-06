La serie Loki estrenó un nuevo adelanto y reveló una pieza de información sobre el popular antagonista de Marvel, dato que había sido discutido por los fans desde hace años.

Por mucho tiempo se especuló que el sexo del hermanastro de Thor no estaba definido, aunque no era algo que haya sido expuesto por los propios creadores o introducido en la historia. Eso, hasta ahora.

En el adelanto de la nueva producción que se estrena el miércoles, se aprecia por un breve momento una ficha con datos personales del personaje que interpreta Tom Hiddleston y en el apartado donde dice “sex” (sexo), aparece como “fluid” (fluido).

Lo anterior, en relación a que Loki se identificaría como una persona de sexo fluido.

Los documentos del “Dios del Engaño” pertenecen a la Time Variance Authority (TVA), un órgano encargado de fiscalizar la creación de multiversos y que las líneas temporales se mantengan en orden.

¿Y qué quiere decir que Loki se identifique como una persona de género fluido? Básicamente que no se siente representado sólo con una identidad de género.

Este dato no es menor, ya que junto con ser un guiño a la representación de diversas formas de entender la sexualidad y los géneros en la ficción, también dice relación con la propia habilidad de Loki, de transformarse y cambiar su apariencia.

POV: You've just arrived at the TVA 🕰 Marvel Studios' #Loki starts streaming Wednesday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/fhP2pWvOz5

— Loki (@LokiOfficial) June 6, 2021