Adele dedica emotivo homenaje a Matthew Perry durante su show en Las Vegas

La noche del sábado cantante británica Adele realizó un concierto en Las Vegas, el cual decidió interrumpir tras enterarse de la trágica muerte del actor Matthew Perry, quien interpretaba a Chandler Bing en la serie “Friends”.

Luego de que confirmara que Perry había sido hallado muerto al interior de un jacuzzi en su casa de Los Ángeles, todos los fanáticos de “Friends” quedaron de luto. Algo similar le ocurrió a Adele, quien confesó ser seguidora de la serie.

Adele dedica homenaje a Chandler Bing

“Está en mis recuerdos favoritos de cuando era joven“, partió diciendo la británica disfrazada de Morticia Adams sobre el actor de 54 años que marcó una etapa en la vida de la cantante.

En esta misma línea, Adele recordó la presencia de Chandler. “Uno de mis amigos, Andrew, cuando tenía como 12 años, hizo la mejor imitación de Chandler y la realizaba todo el tiempo para hacernos reír. Si alguno tenía un mal día o estaba deprimido, él solo pretendía ser este personaje”, comentó.

Recordemos que Matthew había dado a conocer que tenía problemas con las adicciones, algo que para la cantante tiene gran valor. “Fue muy abierto con su lucha contra la adicción y la sobriedad, lo cual creo que es increíblemente, increíblemente valiente“, dijo.

Para cerrar, la cantante agradeció la existencia de Matthew Perry comentando que “solo quiero decir cuanto amo lo que hizo por todos nosotros, especialmente por mí”. Posterior a esto, le dedicó al actor su canción When We Were Young.

Revisa la intervención de Adele:

#matthewperry #friends ♬ sonido original – Yo Dona @yodona_ Adele interrumpe su concierto para homenajear a Matthew Perry

