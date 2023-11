Adele llora en pleno show al ver a un importante doctor en su vida

La emoción de la cantante británica, Adele, se hizo evidente en varios videos que circulan por internet. Esto porque mientras realizaba un show en Las Vegas divisó al doctor que la ayudó a dar a luz a su único hijo.

“¡Oh, Dios mío, Colin!”, exclamó sorprendida al notar la presencia del médico.

Al son de su éxito, “When we were young”, la artista se desplazó hasta quedar frente a frente con quien trajo a su primogénito al mundo.

“Este es el doctor que trajo al mundo a mi bebé. No te había visto en años”, explicó emocionada al público.

En el registro, se muestra cómo abraza fuertemente al profesional de la salud entre lágrimas y sorpresa por el tiempo pasado.

Cabe recordar que la vocalista, que se encontraba disfrazada de Morticia Adams por el reciente Halloween, se convirtió en madre hace 10 años junto a su ex esposo, Simon Konecki.

Revisa el momento a continuación

Adele gets emotional after seeing the doctor who delivered her baby 🥲 pic.twitter.com/Ns1wLmBz20 — Complex Music (@ComplexMusic) October 29, 2023

