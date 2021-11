La reconocida cantante inglesa Adele ha hecho noticia durante la última semana por el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, titulado 30. Este trabajo discográfico llegó después de un largo silencio. Durante varios años, estuvo trabajando en estas 12 canciones inéditas, que ya han sacado aplausos entre sus fanáticos.

Más allá de la calidad vocal de la artista y de los arreglos musicales, que han dejado más que satisfechos a los críticos, por estos días ha llamado la atención la solicitud que realizó la británica a la popular plataforma musical Spotify. Les pidió que eliminaran la opción de reproducir aleatoriamente los discos.

La vocalista planteó a través de su cuenta de Twitter que “no creamos álbumes con tanto cuidado y pensando en el orden de nuestra lista de canciones sin ningún motivo. Nuestro arte cuenta una historia y nuestras historias deben ser escuchadas como pretendemos. Gracias Spotify por escuchar”.

Aparentemente, la aplicación consideró que los argumentos de la compositora eran más que válidos, en cuanto decidió, junto con el estreno, sacar definitivamente el botón de reproducción aleatoria. Por supuesto, esto generó controversia entre los usuarios de Spotify.

Cabe señalar que la temática de muchas de las letras de sus baladas pop es el fin de su matrimonio y cómo ha vivido el proceso. Entre otras cosas, menciona el dolor, la ansiedad y la tristeza que ha tenido que enfrentar durante dicho período. También relata cómo se ha reinventado, con ayuda de terapia psicológica.

