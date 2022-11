“¡Quita ese filtro de mi cara!”: La hilarante reacción de Adele con fan que la saludó y grabó en concierto

El video se volvió viral en TikTok y fue captado por una fanática que asistió a uno de los conciertos que la intérprete de Easy On Me está dando en su residencia en Las Vegas. "Oh, Dios mío, ¿qué le has hecho a mi cara?", le dijo entre risas.