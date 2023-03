Adriana Barrientos revela que sujeto la amenaza por redes sociales: “Me dice que me va a atacar con 5 personas”

A fines de 2022 Adriana Barrientos preocupó a sus seguidores al revelar que había sido amenazada de muerte a través de una llamada telefónica.

Según contó en ese entonces, se trataba de un sujeto al que denunció ante Carabineros.

Solo un mes después, en enero de este 2023, la Leona compartió una amenaza de violación que recibió por parte de un usuario identificado como Diego B en Instagram.

Pero lejos de terminar con ese tipo de situaciones, la modelo continúa siendo víctima de graves amenazas que la mantienen atemorizada.

Según relató, el mismo sujeto identificado como Diego continúa enviándole amenazas a través de una cuenta aparentemente falsa.

“Esta persona dice que tiene la intención de agredirme sexualmente de la peor forma posible y entre varias personas. Dice que me vaya preparando porque prontamente voy a ser agredida”, expresó en Zona de Estrellas.

“Este gallo me dice que me va a atacar no solo él, me van a atacar y violentar cinco personas. Él con cinco personas. Es súper violento”, añadió.