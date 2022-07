Adriana Barrientos hizo particular confesión sobre el presidente Gabriel Boric: “Yo feliz sería su sugar mami”

La modelo nacional Adriana Barrientos sorprendió con una impactante confesión con respecto al presidente de la República, Gabriel Boric.

Es que la ex chica reality aseguró estar enamorada del mandatario: “No sé si ustedes saben, pero yo estoy profundamente enamorada de mi coterráneo, Gabriel Boric”, reconoció en el programa Zona de Estrellas, haciendo referencia a que ambos son oriundos de Punta Arenas.

La Leona estaba como panelista invitada en el espacio de Zona Latina cuando reconoció que su “sueño en la vida es ser Marilyn Monroe”.

“Cuando salió Boric presidente, yo dije ‘mi amor, yo soy tu Marilyn'”, aseguró.

Frente a sus dichos, Raquel Argandoña, quien también estaba invitada al programa, reaccionó diciendo: “Ninguna posibilidad pues”.

Sin embargo, la ex chica reality replicó señalando que “No me subestimes, ¿tú me imaginas lo que sería mi vida?”.

“A mí me interesa esa boquita de cereza que tiene el presidente. Lo encuentro exquisito, te pasaste el presidente que tenemos”, complementó Barrientos.

“Yo feliz sería su sugar mami”, cerró.