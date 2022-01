Adriana Barrientos sorprendió en el último capítulo de El Discípulo del Chef con una íntima confesión.

La Leona le dijo a su compañera de equipo, Marlen Olivari, que se siente atraída por Dj Méndez.

“Me enteré la semana pasada que DJ Méndez tiene polola y yo lo encuentro guapísimo, me encanta él”, le comentó a la ex Morandé con Compañía.

Ante las palabras de Barrientos, Olivari le preguntó “¿te invitó a salir?”.

“No, intercambiamos teléfonos no más, pero no salimos, me dio su número”, respondió la modelo, quien lamentó la eliminación del artista del programa culinario.

“Intercambiamos teléfonos, yo toda ilusionada y se fue, ¿qué me va a llamar? tiene polola parece y yo no soy la China Suárez”, añadió.

En respuesta, su compañera le recordó que el cantante tiene seis hijos. “¿Tú crees que va a quedar tiempo para ti?”, le cuestionó.

“Eso no me importa”, señaló, diciendo que “no, eso ya no fue… todavía no tengo hombre y voy a tener hijos”. En ese momento, la showoman le recomendó acudir a un banco de espermios.

“¿Para qué voy a ir a un banco de espermios?… Méndez. Adriana Méndez Barrientos”, indicó coquetamente Barrientos.