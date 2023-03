Adriana Barrientos increpó a Cristián de la Fuente y lanzó dura advertencia: “Soy una persona y merezco respeto”

Fiel a su estilo directo y confrontacional, Adriana Barrientos no tuvo reparos al confrontar a Cristián de la Fuente a raíz de un particular hecho en el que se vio involucrada.

El inesperado momento ocurrió mientras revisaba los quiebres más polémicos en lo que va de 2023 en un programa de televisión cuando, sin previo aviso, la modelo hizo un alto para increpar en duros términos al actor.

“Hay gente que le faltan pantalones y uno de esos es Cristián de la Fuente”, comenzó disparando la Leona, dejando a más de un compañero boquiabierto en el set de Zona de Estrellas.

Aunque pasaron unos minutos antes de que revelase el motivo, continuó su intervención y, enojada, dijo que “yo soy una persona que tiene valores, no soy una mina cualquiera que anda por ahí por la vida y, como soy una persona decente, merezco respeto”, argumentó.

Así, Barrientos continuó su descargo y contó el porqué de su molestia. ¿La razón? El actor la bloqueó en Instagram sin explicación aparente. “Que el señor Cristian de la Fuente no me venga a faltar el respeto ni mucho menos a bloquearme cuando yo he sido la persona más decente con la que se ha topado en su vida“, arremetió.

“Si tú a mí me recuerdas que soy una rota bloqueándome, me voy a acordar que soy rota y, si mañana no está solucionado, me voy a comportar como una ordinaria. Al bloquearme de Instagram me está ‘roteando’, me está tratando como una mujer sin valores ni respeto“, sentenció.

Finalmente, tras su desahogo, la panelista de farándula recalcó que “me he portado tan decente con este caballero”, volviendo a señalar que, sin razón evidente, el actor la bloqueó en la red social.