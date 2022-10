Adriana Barrientos increpó a funcionarios municipales tras fiscalización por su perrita: “Lo encuentro salvaje”

“Estoy grabando un live. ¿Ustedes están fiscalizando el tema de los perritos que anden amarrados?”. De esa manera comenzó el relato de Adriana Barrientos en un registro que luego publicó en redes sociales y en el que realizó un duro descargo contra personal de seguridad municipal de Las Condes.

Según expuso la influencer, los funcionarios se acercaron para pedirle que le pusiera correa a su can, en el marco del cumplimiento de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas. Sin embargo, ella aprovechó la instancia para recriminarles una situación anterior.

“¿Ustedes están fiscalizando el tema de los perritos que anden amarrados? El otro día me asaltaron en el Parque Arauco y yo los llamé, pero me dijeron que no me podían atender… Me estaban asaltando”, criticó la modelo.

Continuando con la idea anterior, “La Leona” apuntó a que “estas son las prioridades de la Municipalidad de Las Condes. Es más importante que mi perrita, que es de este porte (chica), esté amarrada en un parque, a que me estén asaltando“.

Respecto del presunto intento de robo, la modelo explicó que fue cometido por “dos cabros en moto” y argumentó que “encuentro salvaje” que en ese entonces no haya recibido ayuda.

El remate de esta breve discusión llegó cuando uno de los funcionarios, quien también comenzó a grabar a Barrientos, le replicó lo siguiente: “Si no le gusta la comuna, váyase. Es tan simple como eso”.

La respuesta de la Municipalidad de Las Condes

Una vez conocidos los hechos y consultados por CHV Noticias, desde la Municipalidad de Las Condes indicaron que “en relación a la tenencia responsable de mascotas en los espacios públicos y de acuerdo con la ordenanza municipal, es importante señalar que todo animal de compañía que transite sin sujeción de su responsable podrá ser controlado por personal municipal“.

En ese sentido, afirmaron que es una situación por la que “constantemente la municipalidad recibe denuncias y reclamos de vecinos que visitan plazas y parques que han tenido incidentes con mascotas que circulan sin correa”.

No obstante, agregaron que como municipio cuentan con espacios reservados para animales de compañía “en parques y plazas de la comuna con el fin de proveerles zonas de esparcimiento y sociabilización. Vale recalcar que en estos lugares son los dueños o responsables los encargados de vigilarlos, para evitar riñas, molestias y accidentes a otras personas o mascotas que se encuentren en el lugar”.

“Asimismo, personal municipal está constantemente atendiendo las necesidades de seguridad de los vecinos quienes saben que ante emergencias pueden llamar al 1402 cuya central funciona de manera ininterrumpida todos los días de la semana”, cerraron.

