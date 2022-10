“Quiere vivir como cabro de 16”: La dura teoría de Adriana Barrientos sobre las polémicas de Mauricio Pinilla

La noche de este viernes se emitió un nuevo capítulo del programa de Chilevisión, Podemos Hablar, que tuvo entre sus invitados a Adriana Barrientos, José Alfredo Fuentes, Raquel Argandoña y Gigi Martin.

La tercera participante en llegar al estudio fue la modelo y ex chica reality, y al momento de su llegada, el animador Jean Philippe Creton le dijo “oye pelemos, saquemos el tejido altiro”.

“Partamos con el pelambre que está de moda esta semana: Mauricio Pinilla”, comenzó diciendo el anfitrión en relación al ex futbolista, quien ha sido blanco de rumores por una supuesta relación con la modelo española Gala Caldirola, además de un presunto encuentro con la scort Nathy Chilena.

La respuesta de la “Leona” fue inmediata. “Yo lo veo bien complicado a Mauricio la verdad, yo no se cómo un hombre que ya tenía la vida resuelta, con una mujer que lo quería, con una familia hermosa, de la noche a la mañana despierta y dice «no po’, quiero vivir como cabro de 16»”.

En esa misma línea, la modelo lanzó su propia interpretación sobre el difícil momento del ex deportista. “¿Sabes qué? Yo tengo una teoría: como él tuvo que jugar a la pelota desde muy chico y dedicarse completamente al deporte, hoy está viviendo su adolescencia, la juventud que no pudo disfrutar antes”.

Finalmente, Barrientos le dijo al conductor del espacio que ella “no pondría en peligro cosas importantes como el trabajo, eso sí me da como susto. Yo fuera Mauricio me fijaría bien con qué amigos me rodeo”.

Puedes revivir el momento en este link.