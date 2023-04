“Me pasó a buscar en su Porsche”: Adriana Barrientos se sincera sobre especial vínculo con cantante urbano

El pasado fin de semana, Pablo Chill-E celebró su cumpleaños número 23 y tuvo a dos invitados que encendieron los ánimos entre los fervientes amantes de la farándula: Adriana Barrientos y Ben Bulgari.

Aunque diversas imágenes de la celebración circularon en todas las redes sociales, hubo una en particular que llamó la atención de los internautas, en la que supuestamente la pareja antes mencionada aparecía dándose un beso.

Por tal motivo, fue la propia Leona quien negó el hecho y descartó haberlo llevado a su departamento, según establecieron algunos rumores. “No, para nada. Lo pasamos súper bien, pero nada romántico sino que en una onda hermanable“, dijo en Las Últimas Noticias.

Siguiendo esa línea, reveló que bailó “hasta las 2:30 de la madrugada” con el cantante urbano, a quien aseguró que solo conocía a través de mensajes de Instagram. “Lo pasé increíble, él es súper amoroso y caballero”, expresó.

“No hay que cerrarse a otra opción”

Asimismo, Barrientos confesó su emoción de haber estado cerca de Chill-E, su amor platónico. “Siempre digo que si yo tuviera 20 años menos, sería su polola, jajaja. Ben es su amigo y por eso, cuando me propuso ir yo estaba feliz. Me pasó a buscar en su Porsche (…) y si yo quería una copa de espumante, él me la traía, así de amoroso. Luego fue a dejarme a mi casa“, contó.

En la otra vereda, Ben Bulgari entregó su versión y aseguró haber quedado con una muy buena impresión de Adriana. “Es muy guapa y además una linda persona”, soltó en conversación con el medio.

“Había mucha gente en la fiesta y como Adriana nunca había ido a esas juntas, le sacaban fotos. Pronto se dieron cuenta que andaba conmigo y comenzaron a especular“, aclaró también sobre los rumores de un posible vínculo sentimental.

Finalmente, el artista de 36 años detalló que la modelo “me contó de su vida y cómo colabora anónimamente con mucha gente”. “Somos amigos. Yo no me proyecto, uno nunca sabe, no hay que cerrarse a otra opción”, concluyó el cantante.