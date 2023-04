Adriana Barrientos vive complejo momento de salud y lanza dura frase: “Hoy no le importo a nadie”

Un difícil momento es el que está atravesando la modelo nacional Adriana Barrientos, quien experimentó diversos síntomas en las últimas horas.

El pasado fin de semana, la actual panelista de televisión tuvo tos, fiebre y dolor en pecho, por lo que acudió a la Clínica Alemana. Si bien con el correr de las horas se fue a su casa con medicamentos, las molestias no se fueron.

“Me sentía muy mal, me dejaron con medicamentos y en la madrugada me devolví a mi casa”, dijo la influencer a Las Últimas Noticias, contando que regresó al centro asistencial a las 14:00 horas de este lunes.

“No le importo a nadie”

Barrientos reconoció al citado medio que “quiero que me dejen internada acá porque no puedo manejar esto. Vivo sola y no tengo quién me compre los medicamentos que me faltan. Intenté comprar a través de las apps y no pude. No tengo quién me atienda”.

En medio de esto, la denominada “Leona” lanzó un llamativo mensaje en sus redes sociales. “Ahora que estoy enferma, me doy cuenta de lo importante que sería tener una pareja. Hoy no le importo a nadie. Por suerte hay unos pocos amigos”. escribió.

Consultada por esto, modelo insistió: “Extraño tener un pololo en estos momentos, siempre, todos los días. Me siento sola”.

“No es lo mismo tener amigos o amigas con tener pareja. No me siento nada de acompañada. Hoy necesitaba un remedio que era para calmar un poco la tos que me recomendaron anoche, lo necesitaba urgente para estar más estable y no tan mareada. Y no lo conseguí porque no tenía a nadie cerca”, agregó.

Si bien aclaró que “todo el círculo que me conoce me ha mandado mensajes de cariño”, recalcó que “me siento en una soledad espantosa. No se pueden comparar a los compañeros de pega, a tus colegas, con una pareja”.