“Nunca me voy a olvidar”: Adriana Barrientos relata violenta experiencia como candidata a constituyente

“Nunca en farándula me pasó algo así”, fue parte de lo que contó Adriana Barrientos sobre la terrible anécdota que le quedó tras su idea de ser candidata para Convención Constituyente. Y es que jamás pensó que algunas personas lo podrían tomar tan mal.

Quién iría a imaginar que sería en un escenario político donde recibiría las reacciones más violentas. Pero, ¿cómo ocurrió todo? La “Leona” lo contó con lujo de detalles.



Según el relato de la modelo nacional, su intención era participar del proceso para ayudar desde un ámbito menos político: “Yo iba por algo absolutamente animalista, no en un contexto social político. Viejo, me quisieron pegar, nunca me voy a olvidar“, reveló.



La trágica anécdota

“Cuando yo me presenté a candidata constituyente por el Partido Federación Regionalista Verde, mi eslogan era de los animales, que mis animales estuvieran en la Constitución, o sea algo cero político”, señaló sobre la intención tras la idea.

Sin embargo, en cuanto ella mostró este interés en formar parte del proceso político que apuntó a cambiar la Constitución de 1980, algunos no sólo rechazaron la idea, sino que se mostraron violentos con ella.

“Yo he estado envuelta en millones de polémicas, escándalos a nivel nacional (…) La única vez que me quisieron agredir físicamente fue al día siguiente de las elecciones de constituyente”, confesó.

¿Cómo ocurrió?

La “Leona” contó en Zona de Estrellas que paró un camión “con tres o cuatros sujetos, frenan de una, y me gritaron de todo. Con un nivel que Pablo (su estilista) y yo dijimos ‘nos van a pegar, obvio nos van a pegar’”.

“Estaban a punto de abrir la puerta para bajar a pegarme. Me decían: ‘¿qué te has creído tú para presentarte como candidata a constituyente?’”, agregó.

Finalmente, la modelo mostró que sintió mucho miedo en aquel momento: “Te lo juro que por dos segundos, yo pensé que a Pablo y a mí nos iban a sacar la cresta a patadas”, cerró.



