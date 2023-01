Actor Adriano Castillo hizo juguetona relevación sobre el viagra: “Si aparece alguien muy joven…”

El actor y concejal por Quinta Normal, Adriano Castillo, se refirió a su estado sentimental, luego de que terminara una relación de más de 20 años con Beatriz Alegret.

En entrevista con el programa “La Hora de Conversar”, el artista, recordado por su papel de Compadre Moncho en la emblemática serie Los Venegas, admitió que “no estoy con pareja”.

De hecho, utilizó un particular concepto para resumir sus relaciones amorosos. “(Solo) touch and go. Voy y vengo, así como el picaflor”, confesó.

“No lo necesito”

Durante la conversación, Castillo fue consultado sobre si está utilizando viagra en sus relaciones sexuales, teniendo en cuenta que a fines de junio cumplirá 82 años.

Al respecto, el actor reveló que “no sé cómo serán, pero dicen que son amargas”, añadiendo que “si en este touch and go aparece alguien muy joven, creo que hay que hacer uso de la ciencia”.

Inmediatamente después, el concejal recalcó que “no la he probado, pero sé, porque estudié química y farmacia, cómo actúan”.

“Como no he tenido ninguna relación alguien muy joven, no lo necesito. Si aparece alguien de 30 (años), ahí tienes que hacer uso de la pastillita, son performances más importantes”, concluyó juguetonamente.

VER MÁS SOBRE SHOW