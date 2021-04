Este domingo se realizará una nueva versión de los premios Oscar, donde la película chilena El Agente Topo está nominada en la categoría Mejor documental.

A pocos días del evento, adultos mayores del Hogar de Cristo de Estación Central le enviaron un especial saludo para Sergio Chamy, protagonista del documental dirigido por Maite Alberdi.

“Un saludo al Agente Topo del Hogar de Cristo, ¡que le vaya bien!”, dicen los residentes de la casa de acogida, quienes levantan sus manos para entregar “todas las energías positivas” para el equipo detrás de la cinta.

“Sergio Chamy ha sabido representar con gracia y valentía a los adultos mayores de nuestro país”, expresó la institución a través de sus redes sociales.

El video también fue compartido por la realizadora del filme, quien comentó con un emoji con corazones en sus ojos.

Los adultos mayores de la casa de acogida de #EstaciónCentral le mandan todas las energías positivas al equipo de #ElAgenteTopo, en especial al querido Sergio Chamy que ha sabido representar con gracia y valentía a los adultos mayores de nuestro país. #Oscars @jfyksj pic.twitter.com/V0FlH01w3U — Hogar de Cristo #HogardeTodos 🇨🇱 (@Hdecristo) April 20, 2021

El primer viaje en avión

El protagonista del documental confirmó a través de su cuenta de Instagram que tomó el primer vuelo de su vida para marcar presencia en la ceremonia de los Oscar.

“Les cuento que me propusieron una nueva misión y no saben todas las vueltas que le di. No me decidía pero pensé en la forma en que la gente habla de las personas mayores. Siempre pensando en las enfermedades, en el final de la vida…y me di cuenta que la clave es buscar nuevos comienzos y no pensar en lo que se acaba”, relató Sergio Chamy.

Posteriormente, dijo que “a mis 87 años parto en mi primer viaje y voy a Los Ángeles, a representar al Agente Topo en los premios Oscar. Quiero representar a los que saben que en esta etapa podemos empezar de nuevo y que nunca es tarde para nada. Y a los que no lo creen, para motivarlos”.

De esta manera, la directora Maite Alberdi, la productora Marcela Santibañez y el protagonista Sergio Chamy se sometieron a una serie de medidas sanitarias para poder viajar. Todos completaron su vacunación contra el COVID-19, es decir, ya pasaron los 15 días desde la segunda dosis, y tienen PCR negativo al día. Además, en Estados Unidos deberán estar en cuarentena hasta el domingo 25 de abril, día del evento cinematográfico.

A través de un programa especial, Chilevisión transmitirá desde las 20:00 horas los Premios Oscar con la conducción de Jean Philippe Cretton.